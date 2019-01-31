Milli güreşçi Yasemin Adar’ın sıradaki hedefi olimpiyat madalyası

Nişanlısı Erdem Yiğit’in memleketi olan Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştiren milli güreşçi Yasemin Adar, burada Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut’u makamında ziyaret etti. Milli güreşçi Adar’ı Yenifakılı’da görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Karadavut, Türkiye’ye kazandırdığı başarılardan dolayı milli güreşçiyi ve nişanlısını tebrik ettik.

Yasemin Adar: "Tek olimpiyat madalyası sevinci kaldı"

2011 yılında güreşe başladığını ve daha önce gülle atma ve atletizm branşları ile uğraştığını söyleyen milli güreşçi Yasemin Adar, “Ben 2011 yılında güreşe başladım. Daha önce atletizm branşı ile uğraştım, gülle attım. Ama iyi ki de böyle bir branş değişikliği yapmışım Çünkü ülkeme bu güne kadar kadın güreşinde kazanılmamış madalyalar kazandırdım, ilkleri yaşattım. İlk defa Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Bu benim için çok büyük gurur. Özellikle bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak ise tamamen anlatılmaz güzel bir duygu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu başarının üzerine yeni başarılar eklerim. Ülkeme 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yaşatmadığım bir tek madalya sevinci kaldı o da olimpiyat madalyası. Onu da aldıktan sonra inşallah bende Yenifakılılı Erdem’le güzel bir yuva kurup yoluma bakarım” dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden ve finalde Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk'u yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Yasemin Adar, müsabaka sonrası minderde edilen sürpriz evlilik teklifi sonrası ‘Düğün ne zaman’ sorusuna ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı işaret ederek “Düğünüz 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra. Çünkü dediğim gibi benim ülkeme elde etmiş olduğum bir başarı var. Sadece bir madalya kazandıramadım o da olimpiyat madalyası. Onu da kazandırdıktan sonra inşallah 2020’den sonra düğünümüzü yapacağız” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından ise Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, mili sporcu Adar ve nişanlısı Erdem Yiğit’e teşekkür plaketi ve ilçede yaşayan Kırgız Türkleri tarafından yapılan bileklikleri takdim etti.

İHA