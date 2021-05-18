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Milli güreşçi Taha Akgül, başarı hikayesini anlattı

Milli güreşçi Taha Akgül, Kastamonu’nun Azdavay ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla çevrimiçi söyleşide bir araya geldi.

18 Mayıs 2021, Salı 21:01 Son Güncelleme:
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Milli güreşçi Taha Akgül, başarı hikayesini anlattı

Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği 8. altın madalyayla güreş tarihine geçen Taha Akgül, Azdavay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çevrimiçi söyleşiye katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Akgül, başarı hikayesini anlattı.

Programa ilçede her kesimden birçok vatandaş ile öğrenci ve öğretmen ilgi gösterdi.

Programın moderatörü Azdavay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsa Işık, Taha Akgül’ün başarılarıyla herkesi gururlandırdığını kaydederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Tepecik ve ekibi ile programa katılanlara teşekkür etti.

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