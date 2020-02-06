Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan için altın madalya zamanı

Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak organizasyonda Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacağını söyledi. Avrupa Şampiyonası’nda yükselen bir performansa sahip olduğunu vurgulayan Selahattin, "2018’de üçüncü, 2019’da ikinci oldum. Hedefim bu sene şampiyon olmak. Hem bireysel hem de takım olarak iyi sonuçlarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Selahattin, geçen yıl takım halinde Avrupa şampiyonluğunu kıl payı kaçırdıklarına işaret ederek, "Takım hemen hemen aynı, birkaç değişiklik var. Artık hazırlıklarda sona yaklaştık. İyi bir kamp süreci geçirdik. Herkes madalya almak için çalışıyor. Takım halinde de şampiyon olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı olimpiyat şampiyonu Taha Akgül’ün sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası’na katılamayacağını hatırlatan milli sporcu, şöyle devam etti:

"İnşallah Taha ağabey olimpiyatlara daha hazır şekilde gelecek. Tabii ki yokluğunu hissedeceğiz ama 2016’da olduğu gibi yine 2020’de olimpiyatlarda ülkemize altın madalya getireceğine inanıyoruz. Şu an tedavi oluyor. Tedavisi iyiye gidiyor. İnşallah olimpiyatlara hazır olacak. Avrupa Şampiyonası’nda Tanju (Gemici) kardeşimiz mücadele edecek. O da inşallah ülkemizi Taha ağabeyin yerine iyi bir şekilde temsil edecek."

Asıl hedef olimpiyatlar

"Avrupa Şampiyonası bizim için büyük bir hedef ama daha sonra olimpiyat vize turnuvaları var." diyen Selahattin, "En büyük hedefim olimpiyat vizesini alıp ülkemi Tokyo 2020’de temsil etmek." ifadesini kullandı.

Türkiye’yi birçok kez Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil ettiğini söyleyen milli güreşçi, "Tek eksiğim olimpiyatlara katılmak, madalya almak. Bunu da 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Selahattin, 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’nin kazandığı 8 madalyanın 5’inin güreşten geldiğinin hatırlatılması üzerine "Öncelikle olimpiyat vizesi alamayan arkadaşlarımızın hepsi kota için hazırlanıyor. Rio’nun üzerine çıkmak için mücadelemizi vereceğiz. Güreş olimpiyatlarda ülkemizin en çok madalya alan branşı. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da bunu başaracağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.