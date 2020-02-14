Milli güreşçi Merve Pul bronz madalya mücadelesine çıkacak

İtalya’nın başkenti Roma’daki Pellicone Spor Salonu’nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 4. günü, kadınlar kategorisindeki eleme ve final müsabakalarıyla tamamlandı.

72 kiloda mücadele eden Merve Pul, çeyrek finalde karşılaştığı Rus Natalia Vorobeva’ya 10-0 sayı tuşuyla yenildi. Rakibinin finale çıkmasıyla bronz madalya için mücadele hakkı kazanan Merve, yarın Ukraynalı Alina Berezhna Stadnik Makhynia ile karşılaşacak.

65 kiloda Aslı Tuğcu, eleme turunda İtalyan Veronica Braschi’yi 3-2 yendi ancak çeyrek finalde Bulgar Mimi Nikolova Hristova’ya 10-0 sayı tuşuyla kaybetti. Aslı, Hristova’nın finale yükselmesi sayesinde yarın Ukraynalı Iryna Koliadenko ile repesaj mücadelesine çıkacak.

50 kiloda Evin Demirhan, 59 kiloda da Elif Yanık üçüncülük müsabakası yaptı. Evin, Rus Milana Dadasheva’ya 10-4, Elif ise bir diğer Rus güreşçi Liubov Ovcharova 14-3 yenilerek şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Üç isim veda etti

Şampiyonada 57 kiloda yarışan Mehlika Öztürk, çeyrek finalde Rus Marina Simonyan’a 13-3 yenilerek elendi.

53 kiloda Zeynep Yetgil, ilk turda Polonyalı Katarzyna Krawczyk’e 3-1, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak ise eleme turunda Bulgar Taybe Mustafa Yusein’e 9-6 yenilerek turnuvaya veda etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 5. gününde yarın erkekler serbest stilde 57, 65, 70, 79, 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları, kadınlarda 53, 57, 62, 65, 72 kilolarda ise repesaj ve madalya maçları yapılacak.