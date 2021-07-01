Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melisa, finalde Polonyalı Daniela Tkachuk’u 11-0 sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
55 kiloda Melda Dernekçi, bronz madalya maçında Belarus’tan Viktorya Volk’u 12-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.
50 kiloda Zehra Demirhan, repesajda Moldovalı Maria Leorda’yı 10-0, Belarus’tan Natalia Varakına’yı da 5-0 yenerek bronz madalya aldı.
53 kiloda milli güreşçi Emine Çakmak, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.
72 kiloda Nazar Batır da bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle mücadele edecek.