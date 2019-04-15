Manisalı 20 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal, yıldızlar ve gençlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda aldığı madalyaların ardından büyüklerde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla döndü.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, Rumen Virgil Munteanu'yu 4-1 mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı. Avrupa'da ilk kez 2014 yılında yıldızlarda şampiyon olduktan sonra 2015, 2017, 2018 yıllarında gençlerde altın madalyayı boynuna takan Kerem, en son geçen ay U23 Avrupa Şampiyonası'ndan altınla döndü. Slovakya'da geçen yıl yapılan Gençler Dünya Grekoromen Şampiyanası'nda altın kazanan sporcu, ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılıp bronz madalyayı boynuna taktı. 5 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak imkansızlıklar içinde büyüyen, güreşte okul seçmelerinde tesadüfen keşfettikten sonra başarılarıyla kolu felçli annesi ve zihinsel engelli küçük kız kardeşinin de umudu olan Kerem, gözünü şimdiden 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dikti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)