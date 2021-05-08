Milli güreşçi Fatih Cengiz, Tokyo Olimpiyatları’na kota alamadı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen organizasyonda Fatih Cengiz, yarı finalde ev sahibi ülkeden Aik Mnatsakanian ile karşılaştı.

Bulgar rakibine 3-2 yenilerek Tokyo Olimpiyatları’na katılma şansını kaybeden Fatih, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Yasemin final maçına çıkmadı

Kadınlar 76 kiloda dün finale yükselerek Tokyo Olimpiyatları’na kota alan Yasemin Adar, sakatlığı nedeniyle riske etmeyerek Ukraynalı Alla Belinska ile yapacağı final maçına çıkmadı ve gümüş madalya aldı. 68 kilo repesaj müsabakasında Hint Nisha Nisha’yı 5-1 mağlup eden Buse Tosun, bronz madalya maçında Çekya’dan Adela Hanzlickova’ya yenildi ve 5. oldu.

Türkiye, 10 sporcuyla katıldığı Dünya Elemeleri’nde tek olimpiyat vizesini kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar ile elde etti.

Daha önce serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, 125 kiloda Taha Akgül, grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal, 97 kiloda Cenk İldem, 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlarda ise 50 kiloda Evin Demirhan, Türkiye’ye olimpiyat kotası kazandırmıştı.

Türkiye’yi olimpiyatlarda güreş branşında 9 sporcu temsil edecek.