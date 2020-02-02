Milli güreşçi Buse Tosun, Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
Milli güreşçi Buse Tosun, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı’nın kadrosundan çıkarıldı. Şampiyonada 72 kiloda Türkiye’yi Merve Pul temsil edecek.
Milli güreşçi Buse Tosun, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı’nın kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin kadrosunda, 72 kiloda Buse Tosun yer alamayacak.
Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda sakatlanan Buse, tedavisi devam ettiği için Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkamayacak. Buse Tosun’un yerine 72 kiloda Türkiye’yi Merve Pul temsil edecek.
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mindere çıkacak kadın güreşçiler şöyle:
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Mehlika Öztürk
59 kilo: Elif Yanık
62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
65 kilo: Aslı Tuğcu
68 kilo: Kadriye Aksoy
72 kilo: Merve Pul
76 kilo: Yasemin Adar