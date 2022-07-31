EGA (Avrupa Golf Birliği) tarafından Pannónia Golf & Country Club’da organize edilen şampiyonada erkek ve kadın takımları kendi ülkelerinden 4 sporcuyla müsabakalara katıldı. Organizasyonda erkek takımlarında 11 ülkeden 44, kadınlarda 10 ülkeden 40 oyuncu yer aldı.

Şampiyonada Milli takım baş antrenörü Erol Şimşek ve Milli takım baş antrenör yardımcısı Nejla Gerçek önderliğinde, Erkek Milli Golf takımı sporcularından Berk Çelik, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan ve Taner Yamaç, Kadın Milli Golf takımı sporcularından ise Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Deniz Kaya ülkemizi temsil etti.

Dört gün süren şampiyonanın ilk gününde liderliğe yükselen, sonraki günlerde oynadıkları bütün maçları kazanan Kadın Milli Golf takımımız, finalde oynanılan match play müsabakasında karşılaştığı rakibi Ukrayna’yı da 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı ekibimiz bu galibiyetin de ardından 2022 European Ladies Team Shield Championship’te namağlup 2022 Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonu oldu.

Erkek Golf Milli takımımız ise final gününde 3.’lük 4.’lük maçı için Sırbistan’la karşılaştı. Yapılan Match Play müsabakalarının sonunda Millilerimiz, Sırbistan karşısında 2-1 galip geldi ve 2022 European Men’s Team Shield Championship’i üçüncü sırada tamamladı.