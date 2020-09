Milli eskrimciler piste çıkmak için gün sayıyor

Yeni sezona ve 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yönelik çalışmalarına İtalya'da devam eden İrem Karamete ile Martino Minuto, Ukrayna'da hazırlanan Iryna Shchukla, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenman yapan Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Fatma Zehra Köse ve Nisanur Erbil, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli sporcu İrem Karamete, Türkiye'yi bir kez daha olimpiyatlarda temsil edebilmek çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü söyledi.

Pandemi sürecini İstanbul'da geçirdiğini, formunu evinin sınırları içerisinde koruduğunu dile getiren İrem, "Bu dönemde özellikle mental çalışmalarımı artırdım. Şu an İtalya'nın Frascati şehrinde olimpiyat hedefiyle hazırlıklarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade eden İrem, "Ülkemi, 2016'da Rio'da olduğu gibi bir kez daha olimpiyatlarda temsil edebilmek için mücadeleme kaldığım yerden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Minuto: Fiziksel hazırlığa daha fazla odaklanıyoruz

Milli sporcu Martino Minuto, asıl hedefinin olimpiyat kotası almak olduğunu anlattı.

Karantina dönemini evde yaptığı egzersizlerle geçirdikten sonra, normalleşme süreciyle birlikte yeniden fiziksel antrenmanlar ve eskrim çalışmaları için dışarı çıkmaya başlayabildiğini aktaran Minuto, "Şimdi fiziksel hazırlığa daha fazla odaklanıyoruz. Turnuvalar yaklaştıkça, eskrime daha çok ağırlık vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Turnuva sezonunun yakın zamanda yeniden başlamasını umduğunu dile getiren Minuto, "Amacımız, olimpiyat eleme maçlarında başarılı olmak ve kota alıp Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek." şeklinde konuştu.

Ünlüdağ: Sezonun açılması için sabırsızlanıyorum

Deniz Selin Ünlüdağ, sezonun en kısa zamanda açılmasını dilediğini vurguladı.

Karantina sürecinde evde antrenmanlar yaptıktan sonra normalleşme sürecinde TOHM'da antrenörlerle çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Deniz Selin, şu görüşlerini aktardı:

"Eskrim teknik bir spor ama şu an yeni sezon için kondisyon antrenmanlarını ağırlıklı olarak yapıyoruz. En kısa zamanda sezonun açılması için sabırsızlanıyorum. Ülkemizi her zaman olduğu gibi yine yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Yıldırım: Umarız her şey normale döner

Milli sporcularda Enver Yıldırım, maçlar başladığında hazır olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Pandemi sürecini en verimli şekilde antrenman yaparak geçirdiklerini ifade eden Enver, "Maçların başlayacağı konuşuluyor ancak henüz netlik kazanmış değil. Tarihler kesinleşmiş olmasa bile, maçlar başladığında biz hazır olmak istiyoruz. Her an maçların başlayacağını düşünerek, piste çıkmaya hazır olmaya özen gösteriyoruz. Umarız her şey en kısa zamanda tam olarak normale döner ve özlediğimiz müsabakalar yeniden başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Köse: Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz

Fatma Zehra Köse, sezona güzel başlamak istediklerini aktardı.

Ankara'da TOHM'da çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Fatma Zehra, "Yeni sezona iyi ve güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu hedefle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak kuvvet ve kondisyon çalışıyoruz. Teknik ve taktik eskrime de yavaş yavaş geçiyoruz. Aynı zamanda bu süreçte beslenmemize ve uyku düzenimize de oldukça dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Shchukla: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları

Iryna Shchukla, fiziksel ve zihinsel hazırlığa odaklandığını belirtti.

Karantina dönemini evde çalışarak ve spor yaralanmalarının rehabilitasyonu için değerlendirdiğini kaydeden Shchukla, "Dışarı çıkarak fitness merkezinde antrenmanlarıma ve eskrim çalışmalarıma başlayabildim. Şimdi fiziksel ve zihinsel hazırlığa daha fazla odaklanıyoruz. Turnuvalar yaklaştıkça eskrime daha çok ağırlık verip, odaklanacağız. Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları." ifadelerini kullandı.

Erbil: Süreci avantaja çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz

Milli eskrimci Nisanur Erbil, süreci avantaja çevirmeye çalıştıklarını söyledi.

Teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalara yoğun şekilde Ankara TOHM'da devam ettiklerini anlatan Nisanur, "Bu zorlu süreci kendimiz için avantaja çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla birlikte tabii ki beslenme ve uyku düzenimiz de çok önemli. Kendimize, sağlığımıza çok dikkat ederek, pandemi kurallarına uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

