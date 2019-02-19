Milli eskrimciler İtalya’da madalya arayacak

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası, İtalya’nın ev sahipliğinde organize edilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye, 10 ayrı kategoride 30 sporcu tarafından temsil edilecek.

TEF Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, kısa vadeli ilk hedefin Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak olduğunu belirtti.

Yıldızlar kategorisindeki sporcuların olimpiyat hedefiyle çalıştığını vurgulayan Koç, "Avrupa ya da dünya şampiyonluğu, sporcularımızın kısa vadeli hedefleri. Bu başarıyı içlerinden biri her an gerçekleştirebilir. Hepsinde bu güç var. Dünyanın en iyi sporcularıyla sporcularımızı bir araya getiriyoruz, onlarla kamplar yaptırıyoruz. Bununla birlikte, TOHM bizim için büyük bir şans. Orada tesis, konaklama, sağlıklı beslenme ve malzeme temini konusunda azımsanamayacak bir destek alıyoruz. Bize düşen de çok çalışmak ve başarılı olmak. Nihai hedefimiz ise 2016 yılında milli eskrimcimiz İrem Karamete ile başardığımız olimpiyat yolculuğumuzu 2020 yılında Tokyo’da en az üç sporcuyla sürdürmek ve ülkemize madalyayla dönmek." değerlendirmesinde bulundu.



