Milli eskrimciler 19 Mayıs’ı kutladı

Milli eskrimciler İrem Karamete, Martino Minuto, Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Nisanur Erbil ve Aylin Çakır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayınladıkları bir video ile kutladılar.

Ayrıca, 2020 Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası’na katılan ay-yıldızlı eskrimciler çektikleri video ile Gençliğin Ata’ya Cevabı’nı seslendirdi.

İSTANBUL (AA)



