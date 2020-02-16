Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb’de bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Avrupa Yıldızlar Turnuvası’nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı.

16 Şubat 2020, Pazar 00:10 Son Güncelleme:
- A +
Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb’de bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Turnuvası’nı 3. sırada bitirdi.

Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...