Milli curlingciler Prag’da şampiyon oldu

Türkiye Kadın Milli Takımı, Çekya’da düzenlenen Savona Uluslararası Curling Turnuvası’nda şampiyon oldu.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Prag kentindeki organizasyonda finalde Çekya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 6-5 galip ayrıldı.

Milli takım, turnuva boyunca oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerini yenerek kupayı kazanmayı başardı.

Türkiye, turnuvanın ilk maçında Hollanda’yı 7-3, ikinci maçında Danimarka’yı 7-6, üçüncü maçında Danimarka’nın 2. takımını 8-6 ve dördüncü maçında ise Amerika’yı 6-5 yenerek finale yükselmişti.

AA