Milli cimnastikçileri minik sporcular ve aileleri karşıladı

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel bar aletinde şampiyon olan Ferhat Arıcan ve barfiks aletinde bronz madalya kazanan Adem Asil’in yanı sıra Nazlı Savranbaşı ve Göksu Üçtaş Şanlı’yı Adnan Menderes Havalimanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, minik sporcular ve aileleri karşıladı.

Ferhat Arıcan, yaptığı açıklamada, geçen yıl aralık ayında Mersin’de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda da altın madalya kazandığını hatırlattı.

Arıcan, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve buna rağmen hiçbir zaman pes etmediğini dile getirerek, "Dört ay içinde 2’nci Avrupa şampiyonluğum. Bu başarıyı ülkeme kazandırdığım için gerçekten çok mutlu ve gururluyum. İki Avrupa şampiyonluğuyla olimpiyatlara gitmem motivasyonumu da çok yükseltti. İnşallah olimpiyatlarda ülkeme tarihi bir başarı kazandırmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Takım olarak olimpiyatlarda başarı elde etmek istediklerini vurgulayan Ferhat Arıcan, "Önceden olimpiyatlara katılmak hayaldi, şimdi ise madalya hedefliyoruz. Benim bir sözüm var, hayallerimizi hedeflerimize dönüştürmeliyiz ve çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Adem Asil ise hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü için gururlu olduğunu ifade ederek, kendisine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de başarılarından dolayı milli sporcuları kutlayarak, bu başarıların sürmesi temennisinde bulundu.

AA