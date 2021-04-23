Milli cimnastikçilerden 9 final, 1 Tokyo kotası

Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir'den oluşan Milli Takımımız finale kalma mücadelesi verdi. Milli sporcularımız 9 final bileti aldı. Olimpiyat kotası veren genel tasnifte, Tokyo vizesi kovalayan Adem Asil muradına erdi. Adem Asil (84.032) 5. sıradan finallere kalarak Tokyo vizesini de cebine koydu. Bu sonuçla Türkiye, olimpiyata 5 sporcuyla katılacak; Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak ve Adem Asil. Bu arada genel tasnifte ayrıca paralelde kota alan Ahmet Önder (84.131) 4.sıradan finale kaldı. Sporcularımız bugün TSİ 18.00'den itibaren genel tasnifte madalya mücadelesi verecek. Diğer aletlerde ise finaller hafta sonu yapılacak.