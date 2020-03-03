Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu kariyerinin son virajında

Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nda barfiks aletinde sergilediği performansla birincilik elde eden Ümit, yurt içindeki kariyerini tamamladı. Mersin’deki veda organizasyonu sonunda seyircilerin uzun süre alkışladığı ve takım arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Ümit Şamiloğlu, burada gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 30 yıllık spor yaşantısında ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde eden, geçen yıl "The Samiloglu" hareketiyle cimnastik literatürüne giren 40 yaşındaki milli sporcu, katılacağı son 3 organizasyonun ardından kariyerine nokta koyacak.

Ümit Şamiloğlu, 10-16 Mart’ta Azerbaycan’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası’na, 16-22 Mart’ta Katar’da gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası’na ve ardından 23 Mayıs-1 Haziran’da Azerbaycan’da organize edilecek Avrupa Şampiyonası’na katılarak spor yaşamını tamamlayacak.

"Veda ederken, insanların gönüllerinde taht kurduğumu görmek çok başka"

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı son Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Bu kadar duygusal bir veda olacağını beklemediğini ifade eden Ümit, spor hayatında çok güzel anılar biriktirdiğini aktardı.

Ümit, Türk cimnastiğine 30 yıl emek verdiğini vurgulayarak, "Bugün cimnastiğin unutulmaz isimlerinden biri olarak veda etmek başka bir his. İlk şampiyonamda karışık duygular içerisindeydim." dedi.

Kariyerini değerlendiren ve yurt içindeki organizasyonlara veda ettiğini aktaran Ümit, şöyle konuştu:

"Bu camianın içerisinde 30 yıl bulundum. Herkesin bende bir parçası var. Benim de herkeste bir parçam var. Bundan sonrada Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğim. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik ahlakını toplumun temeline yaymak için elimden geleni yapacağım. Güzel bir vedaydı. Vedalaşma süresi yaklaştıkça gözümden yaşlar düşmeye başladı. ’Türk cimnastiği bugün bir yere geldiyse senin büyük emeğin var’ dediklerinde gerçekten bir şey yaptığımı düşündüm. Şimdi veda ederken sadece başarı değil, insanların gönüllerinde taht kurduğumu görmek çok başka bir şey."

Ümit Şamiloğlu, önündeki 3 organizasyonda da başarılı sonuçlar alıp kariyerini güzel şekilde noktalamak istediğini dile getirdi.

"Türk cimnastiği ondan her zaman faydalanacak"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise Ümit’in Türk cimnastiğinde örnek sporculardan olduğunu ifade etti.

Milli sporcunun tecrübesinin cimnastiğe katkı sağlayacağını anlatan Çelen, "Türk seyircisinin önüne son kez çıktı. Türk cimnastiği ondan her zaman faydalanacak. Cimnastik onu bıraksa Türk cimnastiği onu bırakmaz." ifadesini kullandı.