Milli buluşma

Videokonferans sırasında gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin şahsında, istikbalimizin umudu tüm gençlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın genç yüreklerine, Türkistan’dan Suriye’ye, Arakan’dan Bosna’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerimize sevgilerimi iletiyorum. Bu gece idrak edilecek, Kuran-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecenizi ayrıca tebrik ediyorum. Milli günlerimizin, bayramlarımızın, tarihimize altın harflerle yazılmış kahramanlık destanlarının coşkusunu yeterince yaşayamıyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramınıza, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca salgın sürecinin sporcuları olumsuz etkilememesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bu arada videokonferansta Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu.

Videokonferansa milli sporcular; İbrahim Çolak, Taha Akgül, Çağlar Söyüncü, Sümeyye Boyacı, Eda Erdem Dündar, Serap Özçelik Arapoğlu, Melih Mahmutoğlu, Ramil Guliyev, Abdullah Öztürk, Busenaz Sürmeneli, Deniz Selin Ünlüdağ, Bilal Çiloğlu, Rukiye Yıldırım, Mete Gazoz, Eda Tuğsuz, İlke Özyüksel, Çağla Büyükakçay, Esra Bayrak, Busenaz Çakıroğlu, Ahmet Önder, Uğur Aktaş, Bahattin Hekimoğlu, Rıza Kayaalp, Zeynep Çelik, Yasemin Adar, Alican Kaynar, Emre Sakçı katıldı.