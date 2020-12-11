Milli boksörler Kazakistan yolcusu

Kadın Boks Milli Takımı 11-24 Aralık 2020 tarihleri arasında Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Hedefimiz, 2021 Nisan ayında yapılacak olan Avrupa kota müsabakalarına ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Londra’dan olimpiyat kotaları ile dönmek" dedi. Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nda Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Hatice Akbaş (57 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg) yer alıyor.



