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Milli boksörler Bulgaristan’da ringe çıkacak

Erkek Boks Milli Takımı, Bulgaristan’da düzenlenecek 70. Uluslararası Strandja Turnuvası’nda mücadele edecek.

12 Şubat 2019, Salı 12:23
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Milli boksörler Bulgaristan’da ringe çıkacak

Erkek Boks Milli Takımı, Bulgaristan’da düzenlenecek 70. Uluslararası Strandja Turnuvası’nda mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, yarın başlayacak turnuva için Bulgaristan’a gitti.

Sofya’da 20 Şubat’a kadar sürecek organizasyona 45 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak. Türkiye’yi turnuvada 16 sporcu temsil edecek.

Milli takım kafilesine başkanlık eden Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe, milli sporculardan umutlu olduğunu belirterek, "Sporcularımızın turnuvada madalyalar kazanarak hem bizi hem de ülkemizi gururlandıracağını düşünüyorum. Antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’da ringe çıkacak milli sporcular şunlar:

Barış Arıcı, Emin Erdoğdu (52 kilo), Batuhan Çiftçi (56 kilo), Hakan Doğan, Furkan Pank (60 kilo), Tuğrulhan Erdemir, Volkan Gökçek (64 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler, Birol Aygün, Hayri Utku Erdoğan (75 kilo), Mehmet Nadir Ünal, Bayram Malkan (81 kilo), Baki Yalçın (91 kilo), Mücahit İlyas, Eren Uzun ( 91 kilo).

AA

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