Milli Boksör Tufan Kayış ile karantina günlerinde evde boks

Koronavirüsünden korunmak için evlere kapandığımız bu günlerde evde ekmek yaptık, kek yaptık, pasta yaptık şimdi sıra aldığımız kalorilerden kurtulma zamanı! Evde basit egzersizlerle boks yapıp hem bedenimizi, hem zihnimizi dinç tutabiliriz.

Karantinada uygulayabileceğimiz egzersizleri ve değerli bilgilerini Milli Boksör Tufan Kayış bizimle paylaştı.

Antrenmana başlamadan önce hem fiziksel hem zihinsel olarak hazır olmamın çok önemli olduğunu belirten Tufan Kayış; antrenman öncesinde daha enerjik hissetmek için bu süreçte en kolay ve kendinizinde hazırlayabileceği olan az sütlü ve sert ‘’kahve’’ içimini öneriyor bu sizi hem fiziksel hemde zihinsel olarak metabolizmanızın hızını arttırarak daha iyi hissettireceğinizi söylüyor.

Antrenman süresinin ise en verimli olan 35-40 dakika aralığında yapılmasını söylüyor.

İşte Tufan Kayiş’ın kendi ağzından en iyi evde antreman nasıl olmalının cevapları;

Herkese Merhaba

Öncelikle herkesin düzenli egzersiz programının düzenini bozmamak çok önemlidir herkes antrenmanlara devam etmeli, haftada 3-4 gün evde egzersiz yapmalıyız ve bu egzersizleri herkes yapabiliyor. Egzersizlerde eğer yağ yakımı hedefliyorsanız cevabım BOKS olucaktır. Herhangi bir ekipman kullanmamız da gerekmiyor.

İşte şimdi başlıyoruz

Antrenmana ısınmak için 5 dakika yüksek nabız egzersizler yapıp ardından dinamic stretching (aktif esneme) yapmalısınız.

Isınmak için;

60 SN JUMPING JACK

60 SN HİGH KNEE

60 SN JUMP ROPE

60 SN CRISS CROSS

30 SN BURPEES

30 SN JUMP SQUAT

Stretching (esneme) yapmayı unutmayın.

Eğer sağlaksanız sağ ayak, eğer solaksanız sol ayak geride kalsın iki elini yumruk yap ve ellerini yüzüne koy dirseklerini birbirine yaklaştırıp guardını al.

60 SN DİZLERİ ÇEKİP SOL SAĞ DİREK

30 SN JUMP ROPE

60 SN HİGH KNEE SOL SAĞ APARKAT

30 SN BURPEES

Bu seti hiç durmadan 15 dakika boyunca yapınca inanılmak terleyip aynı zamanda çok fazla kalori açığı elde ediceksinizdir.