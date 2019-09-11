Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nın son gününde 3 final mücadelesine çıktık, 1 altın, iki gümüş madalya kazandık. Artı 81 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar şampiyonluk mücadelesinde karşılaştığı Ukraynalı rakibi Maria Kryvonis’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Sena Erdoğan ile Elanur Sağit da finalde mücadele etti, ancak şampiyonluk gelmedi. 75 kiloda mücadele eden Sena Erdoğan, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite karşısında başarılı olamadı, gümüş madalyada kaldı.

Erkeklerde tek madalya

Şampiyonluk için ringe çıkan bir diğer isim olan 81 kilo sporcumuz Elanur Sağit ise İngiliz rakibi Emily Asquith’e yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya aldı. Turnuvada daha önce de erkekler 64 kiloda Mehmet Aydemir bronz madalyanın sahibi olmuştu.