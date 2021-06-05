Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günü 52 kiloda ringe çıkan milli boksör Batuhan Çiftçi, çeyrek final müsabakasında Romen rakibi Cosmin Petre Girleanu’yu mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalist olarak olimpiyat kotası elde eden Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli’nin ardından adını son 4’e yazdıran dördüncü milli sporcu Batuhan Çiftçi oldu. Batuhan Çiftçi, geride kalan yıl Londra’da olimpiyat kotası almıştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.