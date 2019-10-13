Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda da Elif Güneri gümüş madalya kazandı.

13 Ekim 2019, Pazar 15:48
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Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

Rusya'nın Ulan Ude kentinde 3-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarında 3 milli sporcu ringe çıktı. Milliler, şampiyonayı 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 3 madalya ile tamamladı.

69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu.

51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı

81 kilo final maçında ise Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva'ya yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

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