Milli bisikletçi Ahmet Örken yardım dağıtıyor

Malezya’nın Team Sapura Cycling takımında kariyerini sürdüren 27 yaşındaki milli sporcu, Konya’da, Hayatı Paylaşanlar Derneği’nin vasıtasıyla koronavirüs salgınında ihtiyaç sahibi ailelere, bisikletiyle yardım götürüyor.

Şampiyonalar kazandığında bile, yardımları ulaştırdığı ailelerin çocuklarının heyecanına şahit olduğundan daha mutlu olmadığını söyleyen Örken, “Antrenmanlarımdan kalan boş vakitlerimde bisikletimle ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırıyorum. Yardımları bisikletimle dağıtıyorum. Çünkü dar sokaklarda daha kullanışlı ve hızlı olabiliyor. Birçok şampiyona kazandım ama, yardım götürdüğüm çocukların heyecanını görmek dünyalara bedel. Ben de yetim büyümüş biri olarak bu mutluluğun, bu sevincin ne kadar büyük olduğunu yaşayarak öğrendiğim için biliyorum” dedi.