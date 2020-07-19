Milli Birlik!

Atletizm Milli Takımı’nın rekortmen atletleri Ramil Guliyev, İzzet Safer ve Batuhan Altıntaş, Antalya’da aynı evi paylaşıyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan Milli atletler, yeni tip koronavirüs sürecinde de formlarını korudu. 2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, 100 ve 200 metrede eski Türkiye rekortmeni İzzet Safer ile 23 yaş altında 600 metrede ve 300 metrede eski Türkiye rekorlarının sahibi Batuhan Altıntaş, oteller ve stat kapanınca Atletizm Federasyonu’nun desteğiyle kiralanan evde yaşamaya başladı. Evde çalışmalarına devam eden sporcular, bu süreçte temizlik, bulaşık, alışveriş gibi günlük işleri birlikte yaptı. Milli sporcular, yeni normalleşme sürecinde de aynı evde kalmaya devam ediyor, statta antrenmanlarını sürdürüyor.

Daha da kenetlendiler

1 Ağustos’tan itibaren başlayacak yarışlara hazırlandıklarını söyleyen Guliyev “Takım arkadaşlarımla aynı evde kalmak, bizim için farklı bir duygu oldu. Birbirimize daha yakın olduk. Takım olarak daha iyi hissediyoruz. Bu durum bizi, daha iyi dereceler yapmaya motive etti” ifadelerini kullandı. İzzet Safer de “Küçüklüğümden beri hep kamplardayım. Hepimiz ailemizden uzak olduğumuz için ev ortamını çok özlüyorduk. Ev ortamı özlemimizi gideriyoruz.” derken, Batuhan Altıntaş ise “Bir aile gibi olduğum takım arkadaşlarımla aynı evi paylaştım. Şimdi öz bir aile gibi olduk. Annem, babam veya kardeşimden çok Ramil’i, İzzet’i görüyorum. Bu bizi birbirimize daha çok bağladı. Daha çok öz güven verdi. Evde herkesin bir görevi var. Her şey güzel. Burada olmaktan mutluyum.” diye konuştu.



