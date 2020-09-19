Milli biatloncular güç depoluyor

Biatlon Milli Takımı, ocak ayında başlayacak Uluslararası Biatlon Birliği Kupası (IBU CUP) ve devamındaki dünya şampiyonasına katılmak için güç depoluyor. Erzurum’un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi’nde antrenörler eşliğinde kampa giren Biatlon Milli Takımı sporcuları, A ve Genç, EYOF takımlarıyla 3 kategoride hazırlıklarını sürdürüyor. Milli biatloncular, günde iki kez yaptığı antrenmanlarla öncelikle IBU CUP yarışmalarında yarışıp elde edecekleri puanlarla dünya şampiyonası ve dünya kupalarına katılmayı hedefliyor