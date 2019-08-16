Milli badmintonculardan 2 altın ve 2 bronz madalya

12-15 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen ve 340 sporcunun mücadele ettiği Badminton Şampiyonası sona erdi. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Bulgar rakibini, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ise Kanadalı rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldular. Millilerde Aliye Demirbağ yarı finalde Bulgar rakibine 2-1 yenilerek tek bayanlar kategorisini üçüncü olarak tamamladı. Karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem/Emre Sönmez çifti yarı finalde Kanadalı rakiplerine yenilerek üçüncü oldular.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Bizlere bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na badminton camiasına adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.