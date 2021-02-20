Milli atletlerden önemli prova!

26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ataköy Atletizm Salonu’nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 18 ülkeden toplam 236 sporcu katılacak. Polonya’da 5-7 Mart’ta düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi ciddi bir prova olarak dikkati çeken organizasyonda toplam 24 branşta madalyalar sahibini bulacak. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda müsabakalar, YouTube üzerinde TAF TV’den canlı yayımlanacak. Milli takım, şampiyonada 53 atletle mücadele edecek.



