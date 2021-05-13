Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük erkekler ve kadınlar kategorisinde dörder, 20 yaş altında ise erkeklerde iki, kadınlarda ise bir milli sporcunun şampiyonada yer alacağı kaydedildi.

Büyük kadınlar kategorisinde bu şampiyonaya ilk kez 2005 yılında katılan ve sıralamada yer bulamayan Türkiye’yi Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir ve Kader Dost’un temsil edeceği aktarıldı.

Büyük erkeklerde ise, olimpiyatlarda da yer alacak Salih Korkmaz’la birlikte Şahin Şenoduncu, Abdulselam İmuk ve Selman İlhan’dan oluşan milli sporcuların Çekya’da mücadele edeceği ifade edildi.

ANKARA (AA)