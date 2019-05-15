Atletizmde Avrupa Yürüyüş Kupası, 10 Mayıs Pazar günü Litvanya’da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Alytus kentinde gerçekleştirilecek organizasyona milli takım, 20 yaş altı ve büyükler kategorisinde toplam 11 sporcuyla katılacak.

Ay-yıldızlı kadroda, 20 yaş altı kadınlarda dünya ikincisi Meryem Bekmez de yer alacak. 1996’dan bu yana yapılan turnuvaya 10 kez katılım sağlayan Türkiye, tek madalyasını iki yıl önce Meryem Bekmez ile elde etmişti.

Organizasyonda büyükler 50 kilometre ve 20 kilometre ile 20 yaş altı 10 kilometre yarışları düzenlenecek.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, uzun süredir şampiyona için hazırlanan atletlere çok güvendiğini belirterek, "Sporcularımız Türkiye Şampiyonası’nda çok iyi dereceler yürüdüler. Favori olan yürüyüşçülerimiz var. 20 yaş altı takımlar sıralamasında da iddialıyız. Ama ben burada her birinden en iyi derecesini yürümesini, ayrıca Dünya Şampiyonası barajını zorlayan sporcularımızdan da bu hedefe ulaşmalarını bekliyorum. İnşallah yürüyüşte bugüne kadar görülmemiş bir başarı yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kadro

Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular şöyle:

20 yaş altı kadınlar: Meryem Bekmez, Evin Demir, Kader Dost.

20 yaş altı erkekler: Selman İlhan, Özgür Topsakal, Mustafa Tekdal.

Büyük erkekler 20 kilometre: Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk.

Büyük erkekler 50 kilometre: Mert Atlı.

Büyük kadınlar 20 kilometre: Ayşe Tekdal.

AA