Yaren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizinden yaşadığı sakatlığın yaklaşık bir yıl sürdüğüne dikkati çekerek, "Salgın sürecinde sakattım. Bu dönemde tedaviye gittim ve antrenman yaptım. Tokyo Olimpiyat Oyunları için hedeflerim vardı. Salgını ve sakatlık bunun önüne geçti. Şimdi hedefim değişti. 2022’de İslam Oyunları ve Akdeniz Oyunları var. Orada başarı elde etmek istiyorum." dedi.

Salgın sürecinde önemli organizasyon olmadığını hatırlatan Yaren, "Belki bu süreçte dinlenmem gerekiyordu. Şu an eski enerjimi yakaladım ve antrenmanlara başladım." ifadelerini kullandı.

Atletizmin sabır istediğine dikkati çeken Yaren, "Tokyo’da olmayı çok isterdim. 15 yıldır bu sporu yapıyorum ve sabırla çalışıyorum. Yine sabırla hedeflerim için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Tekrar yarışarak başarı elde etmek istediğini vurgulayan Yaren, "En büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "İslam Oyunları’nda madalya neden olmasın"

İlk hedefinin gelecek yıl Konya’da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları’nda yarışmak olduğunu anlatan Yaren, şunları söyledi:

"İslam Oyunları’nda madalya neden olmasın? Zaten Konya’da olacak. Madalyayı uzak görmüyorum. Eskiden uzak görüyordum. Kendimi geliştirdikçe, eğitimler aldıkça ve kendimi gördükçe bunların imkansız olmadığını gördüm. Hepimizin hedefi altın madalya. Ama ilk üçte olmak da başarı. Atletizm kolay bir spor değil. İslam Oyunları’nda olmak bile büyük bir başarı. İlk üç ayrı bir başarı, birinci olmak başka bir başarı. Hangisi olursa kabulüm. Tabii ki hedefim birinci olmak."

- Sporculuğunun yanında spor eğitmenliğini de sürdürüyor

Sakatlık ve salgın sürecinde beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük mesleğini daha da geliştirdiğini kaydeden Yaren, sporculuğunun yanında eğitmenliği de en iyi şekilde yapmak istediğini dile getirdi.

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları benim için çok önemli." diyen Yaren, "Hem bu büyük organizasyonda yarışmak istiyorum hem de mesleğimi en iyi şekilde sürdürerek ikisinin güzel şekilde bir arada olabileceğini göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecini olumlu değerlendirdiğini kaydeden Yaren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürecin başında İzmir’den İstanbul’a ailemin yanına döndüm. Doğru zamanda döndüm. Pandemi sürecinde antrenman yapamadım ama bu süre zarfında antrenörlük mesleğimi ilerletme fırsatını yakaladım. Pilates eğitimi aldım."

Sporculuğun yanında antrenörlüğü de çok sevdiğini anlatan Yaren, "Ders verirken ve antrenman yaparken çok eğleniyorum. İnsanlara spor yaptırmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu beni yormuyor. Başkaları da bu tempoya nasıl yetiştiğimi soruyor. Benim için güzel ve eğlenceli geçiyor. İnsanlara spor yaptırmak ve onları spora teşvik etmek beni çok mutlu ediyor. Hem sporculuk hem antrenörlük beni yormuyor." diye konuştu.

Aldığı 4 yıllık eğitimin avantajlarını değerlendirdiğini kaydeden Yaren, "Yaptığım yanlışları gördüm, bilgilendikçe bunları düzelttim. Kendimi kontrol edecek seviyeye geldim." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde antrenman yeri bulma konusunda sıkıntı yaşadığını vurgulayan Yaren, "Avrupa yakasında oturuyorum ama Anadolu yakasında Maltepe’ye antrenmana gidiyordum. Bu çok zorluydu. Şu an İstinye’de çalışıyorum ve 100 metre ötesindeki ENKA pistinde antrenmanları sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığı sakatlık ve salgın sürecinden dolayı bir yılının boş geçtiğini hatırlatan Yaren, "Hedef olmadan hazırlanmak çok zor. Gelecek seneyi de boş geçirirsem benim için çok kötü olur. 2022 dolu dolu geçecek. 2023 de dolu geçecek ve 2024’e daha iyi hazırlanacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

AA