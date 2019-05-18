Bingöl’de atletizm antrenörü dayısı tarafından keşfedilen, yüksek atlamada 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden, uluslararası müsabakalardan da dereceyle dönen 17 yaşındaki milli atlet Bedirhan Alpağu’nun hedefi bu başarılarını olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırmak.

Bingöl Final Temel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Alpağu’nun yeteneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde atletizm antrenörü dayısı Ahmet Demir tarafından 4 yıl önce yapılan atletizm seçmelerinde keşfedildi.

Bu alanda antrenmanlara başlayan Alpağu, 21-22 Temmuz 2018’de İzmir Olimpik Deneme Yarışmaları’nda 2 metrelik atlayışla Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 10 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilen Gençler Balkan Şampiyonası’nda 2.05’lik atlayışıyla Türkiye adına en iyi dereceyi yapan ve Balkan üçüncüsü olan Alpağu, Ankara’da düzenlenen 1. Orhan Altan Atlamalar Atletizm Yarışmaları’nda da 2.05’lik dereceyle Türkiye birinciliğini elde etti ve milli takıma seçildi.

Geçen yıl Ukrayna’da yapılan 18 Yaş Altı Uluslararası Atletizm Yarışmaları’nda da 1,95’lik dereceyle ikincilik, 6 Mart’ta İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan Uluslararası 18 Yaş Altı Salon Yarışması’nda 2 metrelik dereceyle üçüncülük elde eden Alpağu, başarısıyla Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe Kulübü ile anlaşan, hem kulüp hem de ferdi olarak müsabakalara katılan Alpağu, her gün okul çıkışı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tesisleri’ne giderek, hem dayısı hem antrenörü olan Ahmet Demir nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Alpağu’nun hedefi, bugüne kadar elde ettiği başarıları olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırmak.

- Hedef, 2024 Yaz Olimpiyatları

AA muhabirine açıklama yapan Bedirhan Alpağu, dayısı ve hocası olan Ahmet Demir vasıtasıyla sporla tanıştığını ve elde ettiği başarılarla yoluna devam edeceğini söyledi.

Büyükler kategorisine geçtiğinde ilk hedefinin Türkiye rekoru kırmak olduğunu, sonra ise 2,45 metre olan dünya rekoruna yakın atlamak istediğini dile getiren Alpağu, uzun ve kısa vadeli planlarının olduğunu belirterek, yetenekli öğrencileri keşfedip atletizm camiasına kazandırmak için beden eğitimi öğretmeni ya da antrenör olmak istediğini belirtti.

Alpağu, "18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na katılmak isterim. Sonraki hedefim de 2024 Yaz Olimpiyatları’na katılarak ülkemi ve ilimi en güzel şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere spor alanlarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Alpağu, herkesin başarılı sağlayacağı bir branş olabileceğini aktardı.

Alpağu, "Çalışıp sabretmek ve emek vermek lazım. Emek vermediğin sürece karşılığını alamıyorsun." diye konuştu.

"Mümkün olmayacağı düşünülen şeyleri başardık"

Antrenör Demir, "Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi"nin hayata geçirilmesiyle teknik branşlarda da sporcu yetişmeye başladığını belirterek, Alpağu’nun da bu proje kapsamında yetişen sporculardan biri olduğunu vurguladı.

"Bedirhan dışında yüksek atlamada bugüne kadar büyükler dahil 2 metreyi geçen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir sporcu yok." diyen Demir, müsabakalarda Bingöl’den böye başarılı bir gencin çıkmasına şaşıranların olduğunu aktardı.

Demir, "Mümkün olmayacağı düşünülen şeyleri başardık. Bu bölgede teknik branşlarda çok yetenekli sporcular, antrenörlerimiz var. Desteklendikleri takdirde olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcular yetişebilir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 20-28 Temmuz’da bu yıl 15’incisi düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde ilk üçe girmeyi hedeflediklerini anlatan Demir, bu yıl Türkiye rekorunu deneyeceklerini, 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırmayı umut ettiklerini, uzun vadede ise 2024 Yaz Olimpiyatları’na katılmak istediklerini kaydetti.

Alpağu’nun sınıf öğretmeni Salim Göçük, Bedirhan’ın okulda da başarılı bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerinin sporda sağladığı başarıdan da gurur duyduklarına işaret eden Göçük, "Daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bedirhan gibi birçok keşfedilmemiş öğrenci olduğuna da inanıyorum. Yeter ki bu öğrencilere şans verilsin." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Osman Orman, gençlerin atletizmle tanışması için her türlü imkan ve desteği sunduklarını belirtti.

Bedirhan gibi gelecek vadeden yetenekli ve karakterli gençlerin spor camiasına kazandırılması için gayret gösterdiklerini aktaran Orman, "Çeşitli dönemlerde okullarda yetenek taramaları yapıyoruz. Yapılan bazı testleri geçen çocuklarımızı spor alanlarına yönlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

AA