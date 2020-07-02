Milli aşıklara bu kez koronavirüs engeli

Birlikteliklerini en kısa zamanda resmileştirmek isteyen çift, hazırlandıkları yarışlar nedeniyle bunu bir türlü gerçekleştiremedi. 2019’da aldıkları kararla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katıldıktan hemen sonra nikah masasına oturma kararı alan çift, bu kez de koronavirüs pandemisi engeliyle karşılaştı. Her gün çift antrenman yaparak enerji depolayan çift, “Her şeye rağmen bu yılın sonunda nikah masasına oturmak için mücadele edeceğiz. Umarız o güne kadar her şey normalleşir ve düğün gibi düğün yaparız. Sadece gelin ve damadın değil tüm davetlilerin oynadığı bir düğün olur” diye konuştu.