Çömlekçi için merkez Yenişehir ilçesindeki Bakırcılar Halilurrahman Camii’nde düzenlenen törene ailesi, antrenör arkadaşları ve sporcular katıldı. Çömlekçi’nin naaşı Afetevler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bakan Kasapoğlu'dan taziye mesajı

Sırıkla atlamada son yıllara damgasını vuran iki genç yıldız Ersu Şaşma ve Mesure Tutya Yılmaz'ı çalıştıran ve ani ölümü tüm atletizm camiasını yasa boğan İbrahim Halil Çömlekçi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir taziye mesajı yayınladı: "Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi’ye Allahtan rahmet; ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum".