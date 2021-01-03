Milletvekili Baki Ersoy: Yumruk atan taraf biz değiliz

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kimse Beşiktaş Spor Kulübü'nün locasını basmadı. Bu konuyla ilgili kamera kayıtları mevcuttur. Loca basan taraf biz değil, aksine onlardır. Çıkan arbedede kimin ne yaptığını görmedim ancak yumruk atan taraf biz değiliz" şeklinde açıklama yaptı.









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