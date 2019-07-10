Milletler Ligi'ne VakıfBank damgası
FIVB Milletler Ligi'nde Milli Takım formasıyla mücadele eden altı VakıfBanklı oyuncu, performanslarıyla göz doldurdu. Türkiye A Milli Takımı'nda Ebrar Karakurt, 291 sayıyla turnuvanın en skorer ikinci oyuncusu seçilirken, 'En İyi Pasör Çaprazı' ödülünün de sahibi oldu. VakıfBank Spor Kulübü'nün çiçeği burnunda transferi Gabi ise Brezilya Milli Takımı'nda aldığı 278 sayıyla en skorer üçüncüsü unvanının sahibi oldu. Gabi aldığı 'En İyi Smaçör' ödülüyle de Karakurt gibi FIVB Milletler Ligi'nin Rüya Takımı'na seçildi.
2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü'nün yıldızları, FIVB Milletler Ligi'nde de başarılı performanslarıyla göz doldurdu. VNL'de üçüncülüğü elde eden A Milli Takımında Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Kübra Akman, Gözde Yılmaz ve Cansu Özbay forma giyerken, Gabriela Braga Guimaraes (Gabi) Brezilya Milli Takımı adına mücadele etti.
Milletler Ligi’nde performansıyla göz dolduran Ebrar Karakurt, 291 sayıyla turnuvanın en skorer ikinci oyuncusu unvanı ve 'En İyi Pasör Çaprazı' ödülünün sahibi oldu. Brezilya Milli Takımı'nda görev yapan Gabriela Braga Guimaraes (Gabi) ise 278 sayıyla turnuvanın en çok sayı üreten üçüncü oyuncusu olmasının yanında 'En İyi Smaçör' ödülünü de aldı. Ayrıca VakıfBanklı Meliha İsmailoğlu 177 sayı, Zehra Güneş 158 sayı, Kübra Akman 123 sayı, Gözde Yılmaz 104 sayı ve Cansu Özbay 42 sayıyla oynadı.
İşte VakıfBanklı oyuncuların FIVB Milletler Ligi Performansı:
TOPLAM PERFORMANS
OYUNCU SAYI
Ebrar Karakurt 291
Gabi 278
Meliha İsmailoğlu 177
Zehra Güneş 158
Kübra Akman 123
Gözde Yılmaz 104
Cansu Özbay 42