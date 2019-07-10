2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü'nün yıldızları, FIVB Milletler Ligi'nde de başarılı performanslarıyla göz doldurdu. VNL'de üçüncülüğü elde eden A Milli Takımında Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Kübra Akman, Gözde Yılmaz ve Cansu Özbay forma giyerken, Gabriela Braga Guimaraes (Gabi) Brezilya Milli Takımı adına mücadele etti.

Milletler Ligi’nde performansıyla göz dolduran Ebrar Karakurt, 291 sayıyla turnuvanın en skorer ikinci oyuncusu unvanı ve 'En İyi Pasör Çaprazı' ödülünün sahibi oldu. Brezilya Milli Takımı'nda görev yapan Gabriela Braga Guimaraes (Gabi) ise 278 sayıyla turnuvanın en çok sayı üreten üçüncü oyuncusu olmasının yanında 'En İyi Smaçör' ödülünü de aldı. Ayrıca VakıfBanklı Meliha İsmailoğlu 177 sayı, Zehra Güneş 158 sayı, Kübra Akman 123 sayı, Gözde Yılmaz 104 sayı ve Cansu Özbay 42 sayıyla oynadı.

İşte VakıfBanklı oyuncuların FIVB Milletler Ligi Performansı:

TOPLAM PERFORMANS

OYUNCU SAYI

Ebrar Karakurt 291

Gabi 278

Meliha İsmailoğlu 177

Zehra Güneş 158

Kübra Akman 123

Gözde Yılmaz 104

Cansu Özbay 42