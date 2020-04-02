Millet Kampanyasına ne kadar bağış yapıldı? Rakam açıklandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın corona virüsü salgını nedeniyle hafta başında duyurduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasına birçok şirket destek vermişti.

Bireysel olarak katılımın yanı sıra yüksek cirolu şirketlerin de destek verdiği bağış kampanyasına ne kadar bağış yapıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampanyaya şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 TL bağış yapıldığını açıkladı.

Ayrıca kampanyaya katılım için yaklaşık 1 milyon 830 bin 79 kısa mesaj (sms) atıldığı öğrenildi.

Altun şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı.

Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.

Millet dayanışma kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerin görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası‘na katılan bazı kişi ve kurumlar şöyle:

20 MİLYON TL +

Ziraat Bankası: 62 milyon 300 bin TL

Vakıfbank: 50 milyon TL

Türk Telekom: 40 milyon TL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: 20 milyon TL

5 MİLYON TL +

Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL

Rönesans Holding: 8 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL

İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL

Tosyalı Holding: 5 milyon TL

1 MİLYON +

Sahibinden: 2 milyon TL

Memur-Sen: 2 milyon TL

Trendyol: 1 milyon TL

Petrol Sanayi Derneği: 1 milyon TL

N11: 1 milyon TL

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu: 1 milyon TL

500 BİN TL +

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş)

Ankara Sanayi Odası: 500 bin TL

100 BİN TL +

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL’lik ziynet eşyası)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş)

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: 132 bin TL (6 maaş)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş)

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş)

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş)

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve patriklik rahipleri: 100 bin TL

Seda Sayan: 100 bin TL

50 BİN TL +

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: 82 bin 500 TL (5 maaş)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili: 75 bin TL (3 maaş)

Ak Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın: 75 bin TL (3 maaş)

Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş)

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz: 30 bin TL (3 maaş)

Mustafa Ceceli: 50 bin TL

10 BİN TL +

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş)

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş)

İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grubu: 46 bin TL

Haluk Levent: 30 bin TL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş)

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş: 10 bin TL

Öte yandan Gedik Yatırım da 1 milyon TL değerinde ürün yardımında bulunduğunu duyurdu. Gedik Yatırım tarafından Twitter’da yapılan açıklamada, dört devlet hastanesinin ihtiyacına yönelik olarak 1 milyon TL değerinde ürün yardımında bulunulduğu belirtildi. (Sözcü)