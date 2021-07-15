İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun yıldızı Sergej Milinkovic-Savic, birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyor. Fakat Sırp oyuncunun yaptığı son açıklamalara bakılırsa Lazio'dan ayrılmaya niyeti olmadığı anlaşılıyor.

Lazio Style Channel TV'ye bir röportaj veren 26 yaşındaki yıldız oyuncu, "Lazio'daki altıncı yılım ve artık bir lider gibi hissediyorum. Uzun zamandır buradayım ve daha uzun zaman da kalmayı umuyorum. Gençleri takip ediyorum ve kendimi onların yerine koyarak deneyimli oyuncuların bana yardım ettiği gibi onlara yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.