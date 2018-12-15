Milas Belediyespor lider Beşiktaş’ı 3-1 yendi

Milas Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda tribünlerini dolduran bine yakın taraftarının önünde Beşiktaş karşısında mükemmel bir mücadele örneği sergileyen Milas Belediyespor tarihi bir galibiyete imza atarak, dev bütçeli Beşiktaş’a sahayı dar etti.

Maçın ilk setini 25-20, ikinci setini 25-24 alan Milas Belediyespor, üçüncü sette oyundan düşünce rakip takım Beşiktaş, seti 25-23 alarak maçı 2-1 yaptı. Maçın dördüncü setinde müthiş bir taraftar desteği ile oynayan Milas Belediyespor seti 25-22 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maç sonunda lideri yenmenin sevincini taraftarıyla paylaşan sporcuları Milas Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Muhammet Tokat kutlayarak, galibiyet ve iyi oyun için tebrik etti.

İHA