Milanlı Zlatan İbrahimovic: Her gün acı çekiyorum ama...

Dünya futbolunun en iyi golcülerinden biri olan Milan'ın yıllara meydan okuyan yıldızı Zlatan İbrahimovic, İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Guardian'a röportaj verdi. 40 yaşındaki İsveçli futbolcu, her zaman olduğu gibi kendisine has cevaplarıyla dikkatleri üzerine bir kez daha çekmeyi başardı. İşte İbrahimovic'in sözlerinden ön plana çıkanlar;

'Eski dönem olduğum için gururluyum'

"Her gün kalktığımda her yerim acıyor. Ancak acı çekmekle ilgili bir sorunum yok. Benim için acı çekmek kahvaltı gibidir. Ancak birçok insan acı çekmeyi anlamıyor çünkü tüm bu platformlarla yeni nesil, kredisini almak için çok az şey yapmak zorunda. Ondan önceki nesil, bunu almak için daha çok şey yapmak zorundaydı. Ancak ben eski dönemden geldiğim için çok gururluyum.”

'Belki Daniel'in oğluyla da sahada olurum'

"Milan'da, Paolo Maldini'nin 20 yaşındaki oğlu Daniel'le aynı takımdayım. Bir oğul için babasıyla karşılaştırılmak hiç de kolay değil. Özellikle babanızın sağlam bir kariyeri varsa. Ona her şekilde yardım ediyoruz. Çok yetenekli ama ona her zaman şunu söylüyorum, 'Sadece kendin için oyna, savaş ve ardından kendine zaten yol göstereceksin.' Onun babasına karşı oynadım ve şimdi de Daniel'le aynı takımdayım. Belki de Daniel'in oğlu ile aynı sahada olurum..."

'O faul aptalca bir şeydi...'

"Geçen İsviçre ile İspanya'ya karşı oynadığımız maçta Azpilicueta'ya bir faul yaptım. Bunu bilerek yaptım. Oyuncuma (Takım arkadaşına) aptalca bir şey yaptığı için bu faulü yaptım. Bunu söylemekten de utanmıyorum. Aptalca bir şeydi ama yine de anlamasını sağlamak için yapardım.”

'United harika kulüp'

"Manchester United'daki iki sezonumda iyi bir tecrübe edindim. United harika bir kulüp ve orada birkaç kupa kazandık. Bu kulüpte geçmişi (Alex Ferguson dönemi) çok fazla konuşuyorlar. Oraya gittiğimde, 'Şimdiye odaklanmak ve kendi hikayemi yazmak için buradayım' dedim. Ama çok fazla şeye sahip olduğunuzda bu bir döngü gibi oluyor. Her zaman anı düşünmelisin yoksa hastaneye gidip kafanı temizlemen gerekiyor.”