Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Avrupa'daki talipleri artıyor.

İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu Avrupa devi Paris Saint Germain'in radarına girdi. Haberde milli yıldızımızın Milan ile yeni sözleşme imzalamaya uzak olduğundan ve sezon sonu Paris Saint Germain'e katılabileceğinden bahsedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun maaş talepleri ile Milan'da teklif edilen sözleşme arasında hala 1 milyon euroluk oldukça büyük bir boşluk olduğu bildirildi ve bu sorunun giderilemediği vurgulandı.

Avrupa devleri peşinde

Milli futbolcunun adı İtalya'da Juventus ve Inter'in yanı sıra İngiltere'de Manchester United, Arsenal ve Chelsea ile de anılıyor. Hakan, bu sezon Milan ile çıktığı toplam 35 maçta takımına 7 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.