Serie A'da bu sezon ezeli rakibi Inter ile verdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Milan, önümüzdeki sezon giyeceği formaları görücüye çıkardı.

Kulübün resmi internet sitesinden yeni formalarla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp olarak AC Milan, Milan şehrinin enerjisinin ve ruhunun bir aynasıdır. Bugün yeni İç Saha formamızı piyasaya sürmekten ve onu ilk kez Kadın takımımızla sahaya çıkarmaktan gurur duyuyoruz. Yeni forma, futbol , ​​moda ve kültürün eşsiz bir karışımı olan Milano'nun gerçek özünü bir kez daha yakalıyor" ifadelerine yer verildi.

Hakan Çalhanoğlu detayı

Zlatan Ibrahimovic ve Franck Kessie'nin bulunduğu tanıtımda sezon sonu kırmızı siyahlılar ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz kulüple yeni bir sözleşme imzalamayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlunun da yer alması dikkat çekti.







