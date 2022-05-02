İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre Milan, Franck Kessie'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı orta saha transferi planlıyor. İtalyan devinin hedefinde ise Lille'de forma giyen Renato Sanches bulunuyor.

Milan'ın aylardır Renato Sanches'i transfer etmek için çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, kulüpten Paolo Maldini ve Frederic Massaranın, oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarılanlar arasında yer aldı.

20 milyon Euro

Ayrıca Milan'ın Lille ile 20 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya yakın olduğu da iddia edildi.

2019 yılında Bayern Münih'ten Lille'e transfer olan 24 yaşındaki Portekizli futbolcunun mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Bu sezon 30 maçta forma giyen Renato Sanches, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

İlgili Haberler Real Madrid'de futbolcuların şampiyonluk coşkusu



