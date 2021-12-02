Milan’ın Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer Milan’ın Genoa’yı 3-0 yendiği karşılaşmada sakatlandı. Oyuncunun sakatlığının belirsizliği, İtalyan devinin transfer planlarını değiştirdi.

Simon Kjaer’in dizinden ameliyat olacağı öğrenilirken geri dönüş zamanı hala belirsizliğini koruyor. Bir süre Danimarkalı yıldızdan faydalanamayacak Milan için bu yeni bir savunmacı ihtiyacı doğurdu. Pazartesi günü takıma ekleme yapmayı düşünmediklerini söyleyen Milan sportif direktörü Paolo Maldini, bu sakatlık sonrası planlarını değiştirmek zorunda kalabilir.

Stoper rotasyonunda Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli ve Matteo Gabbia bulunan Milan’ın vakit kaybetmeden oyuncu bakmaya başladığı öğrenildi. Calciomercato’nun haberine göre listenin başında Torino’lu Gleison Bremer bulunuyor.