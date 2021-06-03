Milli Takımımızın ve Milan’ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun takımıyla olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek fakat iki taraf arasında yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. Milli Takımımızın kampında olan Hakan Çalhanoğlu için; “Milan yeniden devreye girdi”, “Milan, Hakan’ı bırakmak istemiyor” haberleri bugün yine İtalyan spor medyasında geniş yer buldu.

İtalya’dan Sky Sport, Milan’ın Hakan için yeniden harekete geçtiğini ve sunulan teklif için en kısa sürede yanıt beklendiğini belirtti. Olası bir ret durumunda Milan’ın rotayı başka yöne çevirerek yeni oyuncular aramaya başladığı aktarıldı. İtalyan ekibinin son teklifin değerlendirilmesi adına oyuncu cephesine 1 haftalık süre tanıdığı ifade ediliyor.

Hakan için daha önce Katar ekiplerinden Al Duhail’in sezon başına 8 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilmiş olsa da Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, “Hakan, bizim için çok değerli ve çok kritik anlarda önemli roller aldı. Milan’ın Şampiyonlar Ligi’ne gitmesinde önemli rol oynayan bir oyuncumuz. Kulüpte kalmasını elbette isteriz” açıklamasını yapmıştı.

Milan’ın bu teklifi sonrası şimdi gözler Hakan Çalhanoğlu ve menajerine çevrilmiş durumda. Oradan gelecek yanıta göre kulüp yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.