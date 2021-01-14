İtalya Serie A ekiplerinden Milan, savunma hattını güçlendirmek adına Fransız ekibi Strasbourg'dan Mohamed Simakan'ı kadrosuna katmak istiyordu. Avrupa'nın birçok önemli kulübünün transfer listesinde olan Simakan adına avantajın Leipzig'e geçtiği aktarılıyor.

Telefoot'un haberine göre Leipzig, Dayot Upamecano'nun sezon sonundaki olası ayrılığı adına Simakan'ı kadrosuna katmak istiyor. Leipzig'in transferi, Milan'dan önce bitirmek adına atağa kalktığı ve oyuncunun bonservisini alıp yeniden Strasbourg'a kiralayabileceği aktarılmakta.

Milan'ın oyuncunun sakatlığından dolayı transferde yavaş hareket etmesi Leipzig'in öne geçmesini sağladı. Çünkü Milan, oyuncuyu devre arasında transfer edip sezonun ikinci yarısında kullanmak istiyordu fakat sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar forma giyemeyeceği aktarılıyor.

Henüz 20 yaşındaki Gine asıllı Fransız stoper, bu sezon Strasbourg forması altında Ligue 1'de 19 maça çıkarken sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.