Gazete, söz konusu haberinde; Serie A'da oynadığı karşılaşmalarda defansif zaafları göze çarpan Milan'ın, ara transfer dönemi için önceliğini savunmayı güçlendirmek olarak belirlediğini ve Lille forması altında her geçen gün biraz daha büyüyen bir performans sergileyen Zeki Çelik'i gözüne kestirdiğini duyurdu.

Milan yönetiminin önümüzdeki günlerde Fransız ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığını duyurulurken, Lille'in vereceği yanıtın merak konusu olduğu aktarıldı.

2018 yazında İstanbulspor'dan Lille'in yolunu tutan 22 yaşındaki Zeki Çelik, ilk sezonunda 34 Ligue 1 karşılaşmasında iki bin 976 dakika sahada kalırken, bir gol ve 5 asistle oynadı ve milli takımın kapısını açmayı başardı.

Zeki Çelik, bu sezonsa, 8 lig ve 3 Şampiyonlar Ligi müsabakasında 990 dakika süre alırken, iki asistlik performans sergiledi... (Bein Sports)