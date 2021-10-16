İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Çizme'deki mücadele müthiş bir kapışmaya sahne oldu. Bir dönem ülkemizde Kardemir Karabükspor ve Galatasaray 'ı çalıştıran Igor Tudor'un takımı Hellas Verona maça çok iyi başladı.

7'de Gianluca Caprari takımını 1-0 öne geçirdi, 24'te Antonin Barak penaltıyı gole çevirdi ve farkı 2'ye yükseltti. Bu dakikadan sonra Milan baskılarını artırsa da bir türlü golü bulamadı. İlk yarı Verona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci 45 dakikaya Kırmızı-Siyahlılar damga vurdu.

59'da Olivier Giroud farkı 1'e indirdi, 76'da Franck Kessie attığı penaltıyla galibiyetin fitilini ateşledi. Bu golden iki dakika sonra yine bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter kendi kalesine attı ve Milan 3-2 öne geçti.

Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Milan 2-0'dan müthiş bir dönüşle 3-2 kazandığı karşılaşma sonrasında puanını 22 yaptı. Tudor'un ekibi Verona ise 8 puanda kaldı.