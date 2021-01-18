Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic’in de formasını giydiği AC Milan, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile anlaşma imzaladı. Kazandığı 18 Uluslararası kupa ve 18 Serie A şampiyonluğu ile dünyanın en önemli futbol kulüplerinden biri olan AC Milan, Socios.com’da Fan Token başlatarak, dünya çapındaki yaklaşık 450 milyon taraftarlarıyla daha yakın bir ilişki kuracak.

Yedi kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ekip, Chiliz ile ortaklık kurarak kulüp baş harfleri olan $ACM Fan Token’larını önümüzdeki haftalarda taraftarlarıyla buluşturacak. Fan Token sahipleri, kulüp oylamalarında oy hakları, VIP ödüller ve deneyimler, "süper taraftar" özelliği, kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar ve sohbet forumları gibi avantajlara erişebilecekler.

Bugüne kadar Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus ve AS Roma dahil olmak üzere 20 önde gelen spor organizasyonu Socios.com ile ortaklık kurdu. Galatasaray, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma gibi önemli futbol kulüplerinin Fan Token’ları dünyanın lider kripto borsası Binance de dahil olmak üzere birçok önde gelen kripto borsasında listelendi. Paris Saint Germain (PSG) ve Juventus kulüplerinin adlarının kısaltmalarından oluşan $PSG ve $JUV Taraftar Token’ları geçtiğimiz ay sonunda listelendikten sonra günlük 300 milyon dolarlık hacimlere ulaştı. Fan Token’lar 12 ayda kulüpler ve ortaklara 30 milyon dolar gelir sağladı. Socios.com uygulaması bir yıldan biraz fazla bir süre içinde 450,000'den fazla kişi tarafından indirildi, 14 milyondan fazla Fan Token satıldı ve blok zincirine 700,000'den fazla oy kaydedildi.

AC Milan Baş Gelir Sorumlusu Casper Stylsvig: “Socios.com ile güçlerimizi birleştirmekten ve onları ailemizde küresel bir ortak olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık dünyanın dört bir yanındaki 450 milyon taraftarımıza özellikle Covid-19 pandemisinin sebep olduğu koşullar altında AC Milan ile etkileşim açısından başka bir heyecan verici yol sunmamızı sağlıyor.“

Chiliz ve Socios CEO & Kurucusu Alexandre Dreyfus: “AC Milan'ı ve dünyanın dört bir yanındaki 450 milyon taraftarını Socios.com'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. AC Milan taraftarları artık takımlarıyla eşi görülmemiş bir etkileşim kurabilecek, oylamalarda kulüp kararlarında etkili olabilecek, VIP ödüllere, özel promosyonlara, sohbet odalarına ve çok daha fazlasına erişebilecek. AC Milan ile imzaladığımız bu anlaşma Fan Token’ları taraftar etkileşim aracı ve spor endüstrisi için güçlü bir yeni gelir kaynağı olarak oluşturma misyonumuz doğrultusunda çok çalışacağımız bir yıl için harika bir başlangıç oldu."

Chiliz Hakkında

Chiliz ($CHZ), spor ve eğlence kuruluşlarına küresel kitleleriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olacak araçlar sağlayan bir fintech blokzinciri şirketidir. Şirketin tüketiciye yönelik uygulaması Socios.com, 2019'un sonlarında kullanıma sunuldu. Bugüne kadar, FC Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain dahil 19 büyük spor kuruluşu, Fan Token’larını piyasaya sürmek için Socios.com ile ortaklık kurdu.

Fan Token’lar, sahiplerine özel oylamalardaki oy hakları da dahil olmak üzere katılım fırsatları sağlayan dijital varlıklardır. Fan Token sahipleri ayrıca Socios Sohbet'teki diğer taraftarlarla bağlantı kurabilir, özel organizasyonlara ve sponsor promosyonlarına erişebilir, VIP ödüllerin keyfini çıkarabilir ve uygulamadaki oyunlara, yarışmalara ve quizlere katılabilir.

2020'nin başlarında Chiliz, yeni bir ekosistem oluşturmak ve kripto para meraklılarının katılımını sağlamak ve Fan Token ticaretine olanak tanımak amacıyla dünyanın ilk tokenize spor borsası Chiliz.net'i (Chiliz Exchange) başlattı. Tüm bu projeler, şu anda Binance de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen kripto borsalarında yer alan, blokzincire güç veren bir dijital para birimi olan Chiliz token ($CHZ) tarafından desteklenmektedir.